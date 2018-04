Ex manager de JuanGa revela foto del cantante con "vida"

Hace aproximadamente un mes el ex manager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, afirmó que el cantante se encontraba vivo, incluso dijo que mostraría las pruebas por medio de un libro titulado Juan Gabriel y yo Detrás de la Muerte.



Ahora Muñoz dio más detalles en el programa Primer Plano, donde mostró a los televidentes una de varias pruebas en donde se muestra supuestamente al Divo de Juárez con "vida".



5-9-2015 #JuanGabriel #Auditorio #AuditorioNacional Una publicación compartida por Juan Gabriel (@soyjuangabriel_) el May 10, 2015 at 3:58 PDT

En la imagen se aprecia a un hombre con gafas sombrero y una bufanda la cual cubre totalmente su rostro.



"Esa fotografía fue de los primeros días del mes de septiembre de 2016. Él estaba aburrido del lugar donde estaba, su cabaña. él me manda la fotografía y me dice: me salí. ¿cómo me veo?, dijo Joaquín.

Cabe mencionar que en 1985 el ex trabajador de JuanGa ya había publicado un libro con el nombre de Juan Gabriel y Yo, en el que hablaba de las supuestas relaciones del cantante con otros hombres.

Con información Portal Yucatán