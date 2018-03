Ex manager de Juan Gabriel asegura que el cantante sigue vivo

De nueva cuenta el nombre de Juan Gabriel es tema de conversación debido a que su ex manager Joaquín Muñoz, edito otro libro Juan Gabriel y yo detrás de la Muerte, en dicho libro asegura que el cantante se encuentra con vida.



Y es que el mismo trabajador publicó en 1985 un polémico libro llamado Juan Gabriel y yo, el cual se vendió de inmediato a nivel internacional ya que contenía imágenes del Divo de Juárez en situación comprometedora con otros hombres.

1950-2016 #JuanGabriel Una publicación compartida por @ _sadgurlkiki_ el Mar 9, 2018 at 10:54 PST

"Este libro es la muestra de que Juan Gabriel sigue vivo, en el libro vienen cientos de correos electrónicos en los que me he escrito Juan Gabriel últimamente. Él no ha muerto, el sigue vivo a pesar de que mucha gente no lo puede creer". dijo Joaquín.



"Juan Gabriel va aparecer y le pedirá perdón a su pueblo, él les dará las verdaderas razones de por qué fingió su muerte. En mi libro también hablo de todas esas personas mentirosas que se decían amigos de Juan Gabriel, además contiene fotos inéditas nunca antes vistas, por eso le titule, Juan Gabriel y yo detrás de la muerte", finalizó Joaquín.

