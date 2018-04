Juan Rivera se olvida de disputa familiar de esta manera

Mucho se ha dicho de los problemas que enfrenta la familia Rivera luego de que la hija de Lupillo Rivera, Ayana despotricara en contra de su tío Juan Rivera y su prima Chiquis Rivera a quienes tachó de problemáticos después de revelar cosas intimas de la familia.



Tras el escándalo que rodea a la famosa dinastía Juan decidió compartir una tierna imagen en donde aparece junto a su esposa y sus hijos acompañado de un contundente mensaje.

"Creo que el reflejo MAS GRANDE del HOMBRE se ve en lo que más quiere. También pienso que el FRUTO MÁS VALIOSO y PRECIADO de un MATRIMONIO se ve en LOS ÉXITOS de sus HIJOS. No tendré lo que muchos tienen, pero tengo lo que MÁS AHNELO, MI FAMILIA!!! Padre DIOS, HOY TE DOY GRACIAS POR DARKE ESTO. ME LO DAS PORQUE QUIERES MO PORQUE ME LO MERESCO. ¡¡VIVIENDO MI SUEÑO!!".



Y es que la hija del cantante Mina se graduó como chef profesional, la joven fue felicitada por sus hermanos y seguidores de su padre.

"Dios bendiga a tu familia merecen ser muy felices un ejemplo de familia"

"Felicidades a tu princesa Dios la bendiga y los padres por el trabajo bien hecho".



Cabe mencionar que Juan Rivera en un pasado advirtió a su hermano y a su sobrina que ya no hablaren de él y los demás integrantes pues considera que es una falta de respeto hacer escándalos ante la prensa.