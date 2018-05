Lo que quiero es dejar el corazón en el escenario: Juan Solo

Culiacán, Sinaloa.- Carismático, sencillo y con la mentalidad de seguir evolucionando en su carrera artística, así se describe el compositor mexicano Juan Solo, quien se presentará por primera vez en la puesta en escena de Mentiras, el musical en la ciudad de Los Mochis, como parte de la Temporada Primavera de la Sociedad Artística Sinaloense (SAS).

En entrevista para el periódico EL DEBATE, el cantante platicó lo emocionado que está por llegar a este gran musical en Sinaloa, el cual es parte de la exitosa historia de una década de obra teatral.

"Para mí es increíble formar parte del elenco, creo que es una gran oportunidad para mí y mi carrera; para descubrir que puedo hacer muchas cosas y también poder cantar. La verdad ha sido una aventura increíble estar en este musical. Me ilusiona mucho poder llegar a Sinaloa porque he tenido la oportunidad de estar allá en Los Mochis y es un lugar que me gusta muchísimo y que, además, estoy seguro de que nos van a recibir con mucho cariño".

Foto tomada de Instagram (soyjuansolo).

Obra musical

El cantante resaltó que es su segundo musical, por lo que indica que es un gran reto, pero está emocionado de compartir el escenario y dar vida al personaje de Emmanuel en la puesta en escena de Mentiras, el musical con grandes actrices, sobre todo en una puesta en escena que siempre lo ha hecho reír.

"Es un musical que está basado en la historia de cuatro mujeres que se enamoran del mismo hombre, y yo tengo la fortuna de representar a Emmanuel y todo es cobijado de un repertorio ochentero, que no hay una sola canción que no vayan a cantar, es un musical superdivertido y la verdad la van a disfrutar muchísimo”.

Foto tomada de Instagram (soyjuansolo).

Proyectos

Actualmente, Juan Solo promociona su material discográfico Capítulo 1, estrenado en octubre del 2017, y también su sencillo titulado "Ámame".

"Estoy promocionando mi disco que se llama Capítulo 1, es un disco que grabé en vivo el año pasado y la verdad ha sido increíble la respuesta. Quería retratar lo que pasaba en los conciertos cuando estaba con mis músicos y ahorita también estoy en la promoción de un sencillo que se llama "Ámame", que está disponible en todas las plataformas digitales y también en YouTube, y buscando internacionalizar mi proyecto y seguir construyendo y sembrando para poder hacer una carrera a largo plazo".

Finalmente, recordó que hace poco más de dos años participó en Hoy no me puedo levantar y, aunque espera participar en otras producciones, no quiere quitar el dedo de su música.