Juan Vidal admite que fue acosado por un famoso productor

México. Un tema muy actual es lo relacionado con el acoso sexual de hombres contra mujeres en el mundo del espectáculo nacional e internacional, pero también sucede entre hombres. Al actor mexicano Juan Vidal le tocó vivir una experiencia así.

En entrevista con "Ventaneando", Juan Vidal confiesa que años atrás fue acosado por un famoso productor, quien ya falleció.

Una publicación compartida por Juan Vidal (@juanvidalgil) el Mar 11, 2018 at 11:55 PDT

Juan Vidal asegura que también los hombres son víctimas de acoso, y reconoce que en su carrera ha pasado por ello.

"Ya seas mujer u hombre, todos hemos sufrido acoso sexual. El medio de nosotros es competitivo. No nada más a las mujeres les toca, igual duele con uno y frustra también."

Vidal con sus palabras se refiere al productor Enrique Gómez Badillo, quien ya falleció.

"No voy a hablar de alguien ya fallecido y no se puede defender. Yo tuve mis experiencias también, difíciles, pero me hicieron más fuerte. Todos tenemos que seguir adelante."