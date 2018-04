Marjorie de Sousa desmiente todas las declaraciones hechas por Gil

Luego del zafarrancho protagonizado por Julián Gil y un empleado de Marjorie de Sousa a las afueras del Centro de Convivencias, por negársele una foto al actor con su hijo, la misma actriz se presentó en dicho lugar donde aclaró todo.



"Lo que ocurrió fue que se reportó el jueves, lo que paso la semana pasada, como se ha hecho siempre al juez se le reporta absolutamente todo, el juez tiene derecho a los videos de hecho ellos lo piden para ver cómo va el desarrollo del niño con el papá", dijo Marjorie.

Una publicación compartida por Julian Gil (@juliangil) el Abr 20, 2018 at 6:53 PDT

Además, mencionó para Ventaneando que ambos actores tienen prohibido publicar fotografías del bebé aclarando que ella solamente comparte imagenes de sus piernitas y espalda, incluso llevó un teléfono para mandarle una imagen a Gil quien no se presentó.

Otro dato revelado por lo venezolana es que ella siempre ha querido llegar a un acuerdo con su ex pero él solamente pide verlo una vez al mes por lo que ella insiste en que el menor no lo podrá reconocer durante tanto tiempo distanciados.

"Sabes que pasa que tú no puedes llegar a un acuerdo con una persona que te dice que quiere ver al niño una vez al mes, dime si eso es normal, por favor díganmelo, me pide ver al niño una vez, al mes el niño no te reconoce o sea ¿cómo te va reconocer una vez al mes?, por favor se los pido es imposible que mi hijo te conozca una vez al mes", dijo Marjorie.

Marjorie aseguró tener pruebas en sus manos y desmintió al argentino sobre la supuesta aprobación que le daría para el pasaporte de su hijo.