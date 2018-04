Julián Gil intenta foto con su hijo, y mira lo que sucede

México. El actor Julián Gil reanudó las visitas en el centro de convivencia familiar, pero al intentar estar cerca de su hijo Matías pasa por una situación bastante incómoda a causa de un tercero.

Lo que pasó Julián Gil se informa en distintos portales de noticias. Tras reanudarse las convivencias entre él y su hijo, éste sábado 14 de abril, el final de la reunión fue muy triste.

Después de pasar juntos el tiempo reglamentario, Julián Gil tenía en brazos a su hijo y buscaba tomarse una foto con el pequeño de un año y tres meses, cuando éste le fue arrebatado de los brazos por un hombre que acompañaba a la niñera.

El actor argentino no pudo contener el llanto y declaró a los medios ahí reunidos que se sentía muy decepcionado por el resultado de esta convivencia:

"Sigue siendo igual que todas. De alguna manera, inhumana, porque no es normal". Luego señaló el momento que aconteció minutos antes: "Ya vieron que no puedo tomarme ni una foto con Matías".

Julián lamenta que no pueda llevar una relación normal con su hijo.

" Yo le he suplicado y le he implorado de todas las formas posibles al juez que ponga un régimen de convivencias normal, que no estemos obligados a volver a este lugar. La madre ( Marjorie de Sousa) nunca ha puesto un pie aquí, y no tiene idea de lo que es."