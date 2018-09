Preciado: Me siento con mucha incertidumbre

Mazatlán, Sinaloa.- El estado de salud del cantante sinaloense Julio Preciado es delicado. Ya lo dieron la prealta y se encuentra en su casa, con respiración artificial, bajo supervisión médica.

En una entrevista que concedió a EL DEBATE, detalla que por ahora, su preocupación y prioridad es su salud, por ello está acatando todas las indicaciones de los médicos.

Entrevista

Ayer por la mañana refirió: “No puedo adelantar nada, me están haciendo estudios. Hasta las 17:00 horas (de ayer) que me vea la doctora y me diga qué salió en los resultados”.

El cantante regresó su casa desde el miércoles.

Me he sentido muy presionado y con mucha incertidumbre

Su esposa e hijos le han brindado todo el apoyo, lo cual ha sido primordial para su recuperación, junto con la supervisión de los médicos. Varios amigos lo fueron a visitar al hospital y le han mandado mensajes para saber cómo se encuentra.

Tengo oxígeno conectado y el enfermero me tiene que estar checando cada media hora o cada hora, depende cómo me sienta; no puedo hablar mucho

Sobre las presentaciones, refiere que los médicos le dicen que ya puede volver a cantar, pero esperará unas semanas para sentirse mejor, ya que por ahora su prioridad es su salud.

Declaración del médico

El cantante realizó un enlace en vivo en su casa el pasado miércoles, donde estuvo acompañado de su doctor, quien habló del estado en que se encuentra Preciado.

“El problema de Julio es que empezó con un cuadro posiblemente infeccioso, que puede estar en cualquier parte del organismo, pero él, por la cuestión de la altura, le pudo haber causado un incremento de la presión arterial. Eso le provocó falta de oxígeno en el cerebro. Se le conoce como isquemia cerebral.”

Foto: Maribel Arredondo

Dentro de las recomendaciones del médico figuran hacer dieta baja tanto en sal, como colesterol y carnes rojas, además de tomar solo 2 litros de agua al día.

El doctor refirió que gracias a que el cantante fue tratado a tiempo, se pudo evitar que el daño fuera mayor.

Agradecido

El artista también había subido un video a sus redes sociales donde comparte cómo se encuentra: “Estoy a gusto con la familia. Es un placer saludar a toda la raza que se ha preocupado por mi salud, para informarles el parte médico. Ya hablo mejor que hace unos días. Quiero darle las gracias a Dios, al cuerpo médico. Para las personas que tienen fechas conmigo, estén tranquilos, voy a grabar los videos para subirlos a las redes y promocionar las fechas. Bendito Dios, esto se pudo tratar de nuevo, los doctores me dieron una prealta para poder trabajar. Con la voz no hubo problema, alcanzo las notas muy bien. Gracias a todos, hay Julio Preciado para rato”.