Tras nueva acusación contra Julión Álvarez rompe el silencio

A casi una semana de que se diera a conocer que Julión Álvarez estaba haciendo acusado por autoridades de Nayarit tras el supuesto robo de cientos de cabezas de ganado las cuales fueron compradas por el ex gobernador.

El cantante decidió poner punto final a los rumores y tras finalizar su concierto en el marco de la Feria de Tepic, Julión sostuvo un pequeño encuentro con los medios de comunicación y dijo estar dispuesto en colaborar con cualquier malentendido en el cual esté involucrado para que se cierre de inmediato.

"Si llega hacer necesario que un servidor presente pruebas, estoy abierto. Todo con tal de limpiar mantener mi carrera que tanto me ha costado. Claro que voy a cooperar, ver cómo están las cosas y aclararlas. Hemos dado la información necesaria en cuestión de mis actividades y de mi cuestión económica y el hecho de que me sigan haciendo daño se me hace injusto", reveló el cantante.

Por el momento no se sabe si se llevará a cabo una audiencia para esclarecer las pruebas de esta nueva denuncia cometida en contra del cantante, pero mientras suceda dicha acción el artista aún se encuentra en problemas con la acusación hecha por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

