Mánager de Justin Bieber revela que el cantante casi muere

Hace unos años, la vida de Justin Bieber se encontraba en peligro, pues las constantes fiestas, peleas con otros famosos y el consumo de drogas, estaban deteriorando la vida del intérprete de What Do You Mean?.



Ahora su representante Scooter Braun, quien se encontraba muy asustado por el estilo de vida del canadiense, dijo para Van Lathan's The Red Pill, que el 2014 fue una etapa muy difícil en su carrera pues pensó que estaba a punto de morir.



Pensé que él iba a morir. Pensaba que cualquier noche que fuera a dormirse, iba a tener tanta porquería en su cuerpo que no iba a despertar al día siguiente.

Cabe mencionar que ahora el cantante, se encuentra sobrio y muy feliz por su próximo compromiso con la modelo Hailey Baldwin, con quien se le ha visto muy centrado desde hace un buen tiempo.