Conocido periodista de espectáculos confiesa ser VIH+

Estados Unidos. Karl Schmid, periodista del medio ABC, confesó a través de sus redes sociales que es VIH Positivo, información que había ocultado debido a que temía que su carrera se viera arruinada.



"Soy un hombre VIH+ de 37 años que ha estado enfermo durante casi 10 años. Trabajo en televisión. Y al lado de la cámara donde, para bien o para mal, se considera 'tabú' para la gente ' como yo' ser ' como yo", escribe el periodista.

Según información en distintos portales de noticias, el periodista ha estado pensando durante diez años en hacer pública su enfermedad.

"Durante 10 años he estado luchando con ¿'hacerlo o no hacerlo' (público)? Durante 10 años, el estigma y quienes trabajan en la industria me han dicho: ' ¡No lo hagas! Te va a arruinar' . Pero aquí está la cosa. Yo soy yo, yo soy como tú. Tengo un gran corazón y quiero ser amado y aceptado", escribió Karl.