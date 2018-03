¿Alejandro Fernández terminó su relación con Karla Laveaga?

Alejandro Fernández conoció a Karla Laveaga hace unos años mediante amigos en común, fue hasta el concierto realizado en Las Vegas en 2016 cuando el cantante dio el grito del 15 de septiembre y se les vio juntos por primera vez juntos.



Desde entonces se ha especulado en varias ocasiones sobre su separación debido a que son pocas las veces en que la pareja ha compartido fotografías juntos en sus redes sociales.

Una publicación compartida por Karla Laveaga Vuilleumier (@karlaveaga) el Abr 11, 2015 at 7:21 PDT

Recientemente Laveaga dejó de seguir al Potrillo en Instagram razón por la cual podría pensarse que la joven ya no quiere un compromiso con el hijo de Vicente Fernández. Pero él no la ha dejado de seguir en la famosa red social.

Hace poco salió a la luz un video en el programa Hoy donde se puede ver al cantante en compañía de una mujer de la cual se desconoce su identidad y es que las imágenes muestran al famoso en actitud cariñosa.



Aunque no se ha confirmado si Karla y Alejandro ya no se encuentra juntos pues desde hace un tiempo no han compartido mucho sobre su romance.

Con información Clase In