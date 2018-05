Karla Souza y la foto que publica de su boda secreta

México.La actriz Karla Souza comparte en Instagram una fotografía de su boda que se realizó en la playa hace 4 años, y con ella ha desatado las reacciones de sus seguidores en redes sociales tras enviar un amoroso mensaje a su esposo Marshall Trenckmann.





"Del día de nuestra boda. ¡Ya sé que vas a ser el mejor papá!", escribe Karla Souza en la publicación, en donde aparece junto a su esposo dándose un gran beso durante la celebración.

Karla Souza es una de las actrices que en los últimos años ha adquirido gran fama, gracias a su participación en cintas como "¿Qué culpa tiene el niño?" y "Nosotros los nobles".

Otro de su trabajos más sobresalientes es el papel que desempeña como "Laurel Castillo" en la serie "How to get Away with Murder", y pese a tanto trabajo, ha sabido llevar su vida personal fuera de los reflectores.

Pese a haber compartido con anterioridad que era una mujer casada, muchos fans ignoraban este pequeño gran detalle de su vida.

Karla Olivares Souza es el nombre completo de la actriz, quien es originaria de Ciudad de México (septiembre de 1985), y es una actriz de cine, teatro y televisión, cantante, y modelo mexicana.

Saltó a la fama tras interpretar a Bárbara Noble en la película "Nosotros, los nobles"(2013), ópera prima del director Gary Alazraki. Entre sus trabajos más relevantes resaltan algunas de las películas más taquilleras de México, "Nosotros, los Nobles" (2013), "No se aceptan devoluciones "(2013) y "¿Qué culpa tiene el niño?" (2016).