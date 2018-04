Kate Hudson está embarazada y revela el sexo de su bebé

México. Kate Hudson, a través de un video que publica en su cuenta de Instagram, anuncia que está embarazada.

Kate Hudson espera a su tercer hijo, y en ese mismo video, comparte el sexo del bebé. En el clip, Hudson luce su pancita mientras ella y su familia revientan globos que contienen confeti color rosa.

Kate Hudson explica por qué había abandonado las redes sociales y confiesa sus malestares en los primeros meses de su actual embarazo, producto de su relación con Danny Fujikawa.

En la descripción del bebé, la actriz y modelo escribe:

"¡Si se preguntaban por qué he estado tan ausente de los canales de redes sociales es porque nunca había estado más enferma! Fue el primer trimestre más enfermo de todos mis hijos. Los Boomerangs me daban nauseas", señala.

Y profundamente emocionada continúa:

"Hemos tratado de mantener este embarazo fuera del radar por tanto como fuese posible, pero mi pancita está creciendo. Es difícil de esconder, y francamente esconderla es más agotador que revelarla. Mis hijos, Danny, yo y toda la familia estamos locos de emoción. Una pequeñita está en camino", escribió la actriz.

Kate Garry Hudson, más conocida como Kate Hudson, es originaria de Los Ángeles, California (19 de abril de 1979); es una actriz que ganó popularidad en 2001, cuando obtuvo varios reconocimientos y la nominación a los Oscar por Casi famosos en la categoría de mejor actriz de reparto.

Según información en su biografía, desde entonces ha actuado en varias cintas con papeles importantes, como "How to lose a guy in 10 Days" (2003), "The Skeleton Key" (2005), "You, Me and Dupree" (2006), "Raising Helen" (2004) y "Bride Wars"(2009).