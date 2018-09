A Kim Kardashian la critican fuertemente por una imagen

Kim Kardashian vuelve a dar la nota en redes sociales, y ahora por una fotografía que publica y en la que luce completamente diferente a como es en la realidad.

Los misteriosos y sorprendentes cambios en Kim Kardashian dejan sin habla a todos en la web. Con el paso de los años luce mejor, y pese a que dice que jamás se ha hecho operaciones, una imagen del pasado dice lo contrario.

La estrella de "Keeping up with the Kardashians" dejó boquiabiertos a los cibernautas, pues no es lo que parece, incluso condicen que se veía mejor antes a como luce hoy en día.

La instantánea que publica en sus redes es de cuando era una adolescente y ya le dio la vuelta al mundo; causa todo tipo de reacciones, pues sus cambios la delataron.