Kim Kardashian habla de la infidelidad de su cuñado

Luego de darse a conocer la infidelidad que cometió Tristan Thompson a su pareja Khloé cuando se encontraba embarazada, su hermana Kim Kardashian habló al respecto para el programa de tv Ellen Degeneres.

Khloé y Kim Kardashian/AP

"No sé cómo describir lo que siento, simplemente sé que todo está jo%&$ siempre apoyamos a Khloé. Y todavía lo hacemos. Ella esta tan fuerte y está haciendo lo mejor que puede. Es una situación bastante triste. Pero tengo una regla con mi hermana: si hay un bebé involucrado no voy hablar, voy a comportarme con clase y no diré nada malo sobre el papá. Voy a tratar de no decir nada muy negativo porque un día True y verá este video y que ella vea que dije algo malo de su papá estaría mal".



Por su parte la hermana menor de Khloé no ha hecho declaraciones sobre la relación con el basquetbolista, pero por el momento está concentrada en la pequeña True.