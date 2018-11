Kourtney Kardashian ya convive con la novia de su ex Sofia Richie

Como todos saben Kourtney Kardashian tuvo una larga relación con Scott Disick con quien procreó tres hijos y aunque en 2015 decidieron separarse y buscar el amor en otras personas fue el empresario quien lo encontró rápidamente y se trata de Sofia Richie.

Pero eso no es todo muchos creerían que la mayor de las Kardashian no estaría de acuerdo con la relación, pero todo lo contrario la socialité ya convive con la novia de su ex.

De acuerdo con el portal estadounidense E! News las famosas se encontraron en una exposición de arte, donde varias celebridades acudieron entre ella Kourt, Sofia y Scott quienes después de salir de la galería acudieron a un exclusivo restauran de Los Ángeles, donde testigos aseguran que ambas mujeres fueron vistas platicando de manera gentil.

Cabe mencionar que Kim quien también acudió al evento no se esperaba ver a la ex amiga de Kendall y Kylie en el evento pero al parecer también se portó educada con la joven de 20 años.