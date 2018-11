A Kylie Jenner le gusta ver la serie "Narcos"

Kylie Jenner, considerada una de las mujeres más influyentes y adineradas del mundo, es fan de la reciente temporada de la serie "Narcos", que se transmite por Netflix.

Kylie Jenner sorprendió a sus seguidores con una publicación en la que, acompañada por su actual pareja Travis Scott, se relajaba viendo la serie que narra el surgimiento de los primeros cárteles del narcotráfico en México.

Kylie Jenner es empresaria, diseñadora y modelo estadounidense.

A través del programa de telerrealidad "Keeping up with the Kardashians", la familia más famosa de la televisión lleva quince temporadas compartiendo con sus millones de fans cómo es su día a día, los problemas que atraviesan y cómo se han convertido en el fenómeno mundial que son a día de hoy.

Recientemente se transmitieron algunas conversaciones que mantuvieron Kylie Jennery Kim Kardashian sobre las inseguridades de la primera tras dar a luz a su hija Stormi el pasado febrero.

En uno de los episodios de la última temporada, Kim Kardashian llegaba a casa de su hermana Kylie, donde la madre primeriza reorganizaba su vestidor tras darse cuenta de que muchas de las prendas que podía llevar antes ya no le sirven.

Kylie acaba de presentar vía Instagram un calendario "oficial" en el que sustituye la ropa oversize por un body de estampado animal ajustado.

De acuerdo a información en distintos portales de noticias, este anuario de 2019 se vende por 15 dólares (poco más de 13 euros) a través de su marca de merchandising The Kylie Shop, otro de los negocios de la empresaria que acumula un millón y medio de seguidores en Instagram.