Guarura de Kylie Jenner niega ser el padre de Stormi

Desde que Kylie Jenner mostró al mundo el rostro de la pequeña Stormi, los hater no se hicieron esperar y se le fueron con todo a la menor del clan Kardashian pues acusaban al guardaespaldas de la socialité de ser el padre de la menor.



Dichos comentarios llegaron al también modelo Tim Chung, quien lanzó un comunicado a través de sus redes sociales, asegurando no ser el padre y tener respeto por la familia con la que trabajo durante un tiempo.



Soy una persona muy privada y normalmente nunca respondería a chismes, e historias tan ridículas que dan risa.



My first and last comment. Una publicación compartida por TIM CHUNG (@timmm.c) el May 12, 2018 at 1:27 PDT

Por un enorme respeto hacia Kylie, Travis y su hija y sus familias, me gustaría aclarar las cosas y decir que mis interacciones con Kylie y su familia han sido limitadas solamente de manera estrictamente profesional.

No hay ninguna historia aquí y pido a los medios que ya no me incluyan en ninguna narrativa que es increíblemente irrespetuosa hacia su familia.