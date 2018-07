Horacio Villalobos responde a Académica que pide lo expulsen

La Academia 2018 apenas lleva dos conciertos en su haber y la polémica ya invade este reality show. Esta vez, una de las académicas quedó más que inconforme con las críticas que recibió por parte de Horacio Villalobos.

Lea también: Alumna de La Academia quiere que saquen a Horacio Villalobos

Villalobos, que funge como juez de La Academia, reaccionó a la actitud que la joven ha tomado y que pide lo expulsen del programa.

Lea también: Maca Carriedo se acaba al primer concierto de La Academia

El juez explicó para Ventaneando que él únicamente la comparó con cantante de bar, no por ofender o generalizar, si no porque al cantar temas de otros artistas adquieren la misma forma de interpretar y Monse tendría que buscar su propio estilo y su propia voz.

Nosotros nunca generalizamos que todos los cantantes de bar fueran tal o cual cosa, dijimos que ella al igual que cualquier profesional de una rama puede tener ciertos vicios, dijo Villalobos a Ventaneando.

“Y que ella tenía, ella en particular, ese vicio que tienen los cantantes de bar, que es, como interpretan éxitos ajenos son proclives a emular al cantante que tuvo el éxito. Y que ella ya venía con esos vicios y que tenía que romper con ellos para poder encontrar su propia voz.”

El juez agregó que fue muy negativa la actitud de Monse al hacer que el comentario fuera más allá, pidiendo que expulsaran a Villalobos; incluso, realizó una votación.

“Lo sacó de contexto y luego me moría de la risa que esta mujer pensó que era una cooperativa La Academia. Tiene que comprender que es un programa, que es una franquicia exitosa. Si a ella no le parece lo que yo digo, pues qué pena porque se metió a La Academia; ella audicionó, a mí me contrataron.”