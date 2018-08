Esta actriz dará vida a la compañera de Batman: la Batichica

La espera terminó y ya se dio a conocer quien encarnará a la sexy Batichica, fiel compañera de Batman.

La Batichica/Internet

De acuerdo con el portal, El espectador, será la actriz Ruby Rose, encargada de dar vida al personaje, y es que la famosa ya es reconocida por sus papeles en Orange Is The New Black y la famosa franquicia de terror, Resident Evil.

La mujer murciélago, podría entrelazarse en el universo Arrowverse, la cual conecta a las exitosas series de DC Comics, The Flash y Supergirl, entre otros.



Ahora el público, será el encargado de juzgar el papel de la también DJ, pues si su interpretación los cautiva podría tener su propia serie, convirtiéndola en la primera protagonista gay, lo cual sería un gran paso para la comunidad LGBT.



Cabe mencionar que DC Comics, siempre se ha encargado de apoyar al colectivo es por eso que apostó por la bella australiana, considera como una de las modelos andrógina más reconocida.