Jenni Rivera y el 'crush' que tenía con coach de La Voz México

Vaya sorpresa se llevó el cantante Beto Cuevas, al enterarse que Jenni Rivera (QEPD) sentía una atracción por él. De acuerdo con la hermana de la cantante fallecida, la empresaria Rosie Rivera, había más que una conexión cuando ambos eran parte de La Voz México.

Leer más: Por esta razón Rosie Rivera no visita la tumba de Jenni Rivera

Ahora el programa De Primera Mano, le preguntó al chileno si sabía de dichos sentimientos, respondiendo lo siguiente ante las cámaras.

Leer más: Mayeli Rivera rompe el silencio y habla de Jenni Rivera

"Yo creo que lo intuía quizá, pero no es como dicen algunas malas lenguas, de que tuvimos un romance ni nada por el estilo, no hubo tiempo, ni siquiera para pensar en eso, yo calculo que había como una química, porque de repente nos quedábamos hablando mucho tiempo y todo eso, solo que yo con Jenni me conectaba a otro nivel..." dijo el cantante.



Cuevas aseguró que, aunque no tuvieron una amistad de varios años, le encantó conocer a la famosa interprete, ya que considera que fue una mujer bastante entregada en lo que hacía, además de tener un gran corazón.