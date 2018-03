Fue una broma y eso de que hay "horchatas":  "La Bebeshita"

México. "La Bebeshita" causó controversia hace unos días, tras revelar que algunos participantes del programa "Enamorándonos" a menudo hacían fiestas y terminaban en orgías.

Tras la declaración de "La Bebeshita", esta recibió un llamado de atención por parte de la producción de "Enamorándonos" y tuvo que retractarse de su declaración, y ofreció disculpas.

Además, Daniela, "La Bebeshita", dijo que debido a que muchos medios de comunicación tomaran en serio sus palabras, la producción del "Enamorándonos" se molestó, por lo que le ofreció una disculpa, ya que está muy agradecida con el programa, dijo.

"Obviamente me regañaron porque lo que dije, en broma, en un canal de YouTube, lo dieron muchos medios como si fuera un hecho. Fue un error de mi parte, el decir bromas en un canal muy visitado. Yo estoy agradecida con ese programa y me gustaría que se aclarara que yo he vivido cosas muy buenas en ese programa", declaró.