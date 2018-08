La 'Chilindrina' llora la muerte de la esposa de Rubén Aguirre

Hace unos días falleció la viuda del actor Rubén Aguirre (QEPD), la señora Consuelo de los Reyes, (QEPD) es porque Ventaneando le preguntó a su excolega, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, que pensaba acerca de la triste noticia.

Leer más: La fuerte revelación de Florinda Meza al perder a Chespirito

Pero para sorpresa de todos, la actriz no sabía del deceso, rompiendo en llanto cuando le dijeron acerca de la muerte de la señora.

Leer más: El tierno mensaje de Florinda Meza a Chespirito tras su cumple

"Ay no, ya no, ya no porque a ella la estimaba muchísimo, era una mujer sensacional, era una mujer que a pesar de las broncas que yo llegue a tener con Rubén, porque pues él quería quedar bien con Chespirito y sabía que, si hablaba mal de mí, pues iba a quedar bien con Chespirito, ella siempre me dio la razón y me dijo ese egoísmo propio es... bueno yo no te puedo decir lo que es, pero Consuelo era una señora maravillosa...", dijo la famosa.



Y es que la también comediante, se encontraba fuera del país debido a que su marido estaba delicado de salud, por lo que duro nueve meses en Estados Unidos.