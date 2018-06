La diminuta cintura de Inés Gómez Mont a pocos días de dar a luz

A unos días de haber dado a luz a María, la conductora Inés Gómez Mont sorprendió a sus seguidores por lucir una pequeña cintura en redes sociales.



Con mucha disciplina y una buena alimentación, la periodista aseguró que desde que estaba embarazada, decidió cuidarse pues prometió a sus jefes regresar pronto a la pantalla chica con nuevos proyectos.



"Por fin voy entrando poco a poco en mi ropa, hoy fui feliz por que pude estrenar mi ropa de @latingal_boutique en la sesión de fotos, el look completo es de ahí y lo ameeee, yeiiiii la verdad hice mucho sacrificio en el embarazo y fui disciplinada con la comida para que en el post parto no me costara tanto trabajo y pudiera regresar a trabajar pronto cómo se lo prometí a mis jefes!! Así q poco a poco, pero motivada Gracias amigo @jordi_80 por la foto!!! Eres lo máximo, te amooooo".



Por su parte sus fieles admiradores elogiaron el espectacular cuerpo que se le ve a Inés.

"Te vez muy linda, en realidad siempre ni parece q acabas de tener bebé , bendiciones guapa",

"¡No manches ni 10 días y estás fabulosa, que admiración! Felicidades".

"Ya volví a ver la Foto 2 veces, No, no es Photoshop".

"¿¿¿Como le hiciste para desinflamarte??? Igual yo tuve mi bebé apenas unos días porfa dime".