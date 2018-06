Verónica del Castillo revela divertida anécdota de Luis Miguel

Hace unos días se dijo que Kate del Castillo había mantenido un romance fugaz con el cantante Luis Miguel aunque no se dio muchos detalles de ello fue su hermana la conductora Verónica quien dijo como fue la cita de ambos de acuerdo con Tv Notas.



No mira lo que pasa es que luego cabecean las notas. No anduvieron, pero sí me usó de chaperón mi hermana para acompañarla a casa de Luis Miguel, dijo la periodista.