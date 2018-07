Adamaris López se quitó la papada y así quedó su bello rostro

Adamari López quién sigue siendo uno de los rostros más bellos de la pantalla chica, decidió hacerse un 'arreglito' en la cara el cual consiste en eliminar la papada.

La conductora de Un Nuevo Día, se puso en manos del doctor, Daniel Campos, de la ciudad de Miami, para someterse al tratamiento de ácido desoxicólico, el cual rompe las zonas de grasa de la cara.



El tratamiento de nombre Kybella dejó sorprendida a la boricua pues su rostro lucio más afilado después de unos días, recomendando al especialista.



Por su parte los fans reaccionaron ante el bello rostro de la famosa.



"Super, bravo por ti Adamaris!!".

"Bella y está con un doctor excelente".

"Me encanta su trabajo y me gustaría que me viera pero Vivo en Caracas".