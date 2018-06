Mayeli Rivera reveló por que cambió su vida con Lupillo

Mayeli Rivera nuevamente se encuentra en el ojo del huracán y esta vez por revelar algo insólito de su aún esposo Lupillo Rivera.



La empresaria expresó para el programa del Gordo y la Flaca que el cantante no la quería por la mujer en que se convirtió además asegura que siempre dependió del heredo de la dinastía Rivera.



Yo ya sabía que yo, no era la mujer con la que él se quería morir, porque la mujer en la que yo me convertí esa mujer no le gustaba, dijo Mayeli.

"La mujer de antes era 100% dependiente de él no había cosa que Lupe no quisiera que yo no le cumpliera, no había capricho que él no quería que yo no le cumpliera todo lo hice por él", mencionó.

Además, dijo que lo más fuerte que vivió y el momento en que se dejó de interesar de Lupillo fue cuando se hizo público su divorcio.