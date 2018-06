La exclusiva fiesta de cumpleaños número 23 de Danna Paola

Danna Paola festejó uno de los mejores días de su vida, así lo señaló la actriz pues cumplió 23 años rodeada de sus familiares y amigos en un exclusivo bar de la Ciudad de México.



Solo quédate en silencio... Una publicación compartida por Danna Paola (@dannapaola) el 20 de Jun de 2018 a las 6:25 PDT

Con unas emotivas palabras en su cuenta oficial de Instagram la joven bailó, bromeó y hasta la sumergieron al enorme pastel de cumpleaños que le obsequiaron.

Danna Paola celebrando/Instagram

No puedo expresar en palabras lo increíble que recibí estos 23 años.

El pastel de la actriz/Instagram

"Gracias a todos por sus mensajes, por sus buenos deseos desde todo el mundo, los recibidos, los no recibidos, por los Los FaceTimes, fotos, videos, esos goles, abrazos, besos, por tanta sorpresa y regalos, por tantos pasteles, mariachi, tequila, y mucho amor.

Para mi este Año Nuevo de vida es muy importante, y muy esperado, mi cumpleaños es mi fecha favorita (creo que lo saben muy bien) Y si, i have been changed for good.

Junto a sus amigos/Instagram

Y si, estuvo buena la fiesta, me duele la cabeza, me duelen los pies porque antes muerta que sencilla con mis tacones rosas,

ahh y tengo pastel en el cabello, pero soy muy feliz.

Así que Infinitas gracias".

Por su parte colegas del mundo del espectáculo y fans de la también cantante la felicitaron por su día.