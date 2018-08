El accidente que sufrió Irina Baeva en Mira Quién Baila

La actriz, Irina Baeva, sufrió una pequeña lesión durante una de las coreografías del reality show, Mira Quien Baila y es que apareció en silla de ruedas por los pasillos del foro.

Lo que pasa es que no es nada grave, lo que pasa es que cuando salí de mi coreografía, hice un brinquito de felicidad, porque estaba muy contenta, con el resultado de la coreo y me torcí un poquito el tobillo, la verdad no le di mucha importancia, ya luego cuando lo revisamos estaba muy poquito inflamado..." dijo para el programa Hoy.

Cabe mencionar que la sexy rubia ha sido elogiada por el jurado, pues consideran que tiene buen ritmo además de ser disciplinada.



Mientras tanto sus fans desearon su pronta recuperación además de felicitarla por su gran baile.



"Pobre de Irina Baeva esperemos que este bien...!".

"Te amooo bailaste bien!".

"Princesa bailaste hermosísima Me encantó hasta la final primeramente Dios".