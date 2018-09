La reacción de Laura Bozzo al saber de la nueva novia de su ex

La vida amorosa de la conductora Laura Bozzo, se vio interrumpida luego de haber terminado con su actual exnovio Cristian Zuárez, con quien mantuvo una relación de más de 15 años.

Leer más: Hija de Laura Bozzo a punto de morir en un hotel de Honduras

Ahora el programa De Primera Mano, dio a conocer que el argentino ya tiene una nueva pareja y se trata de Adriana Miel, quien supuestamente fue la tercera en discordia por la cual la pareja se separó.

Leer más: Así de bella lucía Laura Bozzo a sus ¡18 años de edad!

Ahora la peruana, decidió romper el silencio y esto fue lo que dijo sobre el nuevo romance de su ex.



"No sé de qué me hablas, no tengo la menor idea, yo en general a todos mis ex les deseo lo mejor y para mí son cada vez, enterrados, sepultados, que Dios los bendiga y los tenga en su gloria porque yo estoy en mi gloria".



Además, dijo desconocer si Zuárez, extrañará las comodidades que tenía con la peruana a quien no le va nada mal, recordemos que es una de las conductoras más populares de la pantalla chica.