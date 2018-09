Juan Barboza: Somos los dueños de La Original

Mazatlán, Sinaloa.- La Original Banda El Limón no se desintegra, solo se queda sin vocalistas, salen Lorenzo Méndez y Gerardo Sánchez, pero la agrupación que cuenta con más de 53 años de trayectoria alista con más fuerzas su regreso.

Tras unos días en los que no tendrán presentaciones, están en busca de nuevas voces, y llevan el proceso de grabación de un disco, lo declaró en entrevista con EL DEBATE Juan Barboza Lizárraga, nieto de Don Salvador Lizárraga, quien esta al frente de la agrupación. Revela que ellos son los dueños de la banda, y afirma tener los pales en sus manos.

Foto: EL DEBATE

Declaraciones

“El pasado 11 de septiembre se terminó la relación contractual que se tenía con la empresa Luz Record, o con el señor Pepe Quiroz representante de la misma, los motivos hubo una serie de incumplimiento que fue lo que nos llevo a terminar la relación”, declaró Barboza.

Sobre la salida de los vocalistas Gerardo Sánchez y Lorenzo Méndez confirma que en efecto ya no trabajan con la banda.

“Ahora son ex vocalistas de La Original Banda El Limón, ellos tienen un contrato firmado con Luz Record, al tener ese contrato ellos dependen de de lo que Quiroz decida, es por ello ya no siguen en la agrupación”.

La agrupación no se desintegra, sigue, y agraden tener ya 53 años de trayectoria.

“Todos los saben somos, una banda de muchos años de trayectoria, que siempre hemos cuidado estar en o estar en escándalos, que viene hacer buena música, estamos en busca de nuestros vocalistas, estamos mirando lo del material discográfico, es algo que ya teníamos establecido, porque nuestro contrato original con Luz Record se terminaba el 31 de julio pasado, se llevo a un acuerdo para una prorroga hasta diciembre del presente año, con condiciones que no se cumplieron, por ello se terminó la relación laboral”.

Indica que para los primeros de octubre realizaran una rueda de prensa en La Ciudad de México donde darán los detalles de lo que sigue con La Original. “Es muy importante hablar con papeles en mano, no nada más dar información, aprovecharemos para presentar los proyectos y vocalistas y en concepto a lo que nosotros hacemos que es música de calidad”.

Foto: EL DEBATE

Son los dueños

Sobre el nombre y derechos de La Banda, aclara que ellos son los dueños esto luego de que se rumora que la empresa Luz Record, podría tener derechos sobre el nombre y uso de la banda, al aparentemente tener papeles en su poder.

“Creo que es fácil, si existirán dichos papeles la postura fuera otra en estos momentos, si existieran esos papeles no tendría caso hacer lo que hacemos, siempre habido chismes, polémicas sobre la Original, lo que te estoy diciendo es la verdad, tenemos los papeles que nos avala como dueños únicos de la Original banda El Limón de Salvador Lizárraga”, refirió.

Foto: EL DEBATE

Se deslindan de fechas

Al cuestionarle sobre las fechas que estaban vendidas para lo que resta del año indicó;

“Dentro del contrato que se hizo se espeficicaba que si alguna de las dos partes no cumpliamos, ninguna de las dos partes se hacía responsable de lo que se pactará a nombre de la otra, en este caso la empresa Luz Record, falló con nosotros y nosotros quedamos deslindados de lo que se haya hecho a nombre de La Original, no podemos hacernos responsables porque los contratos los hizo Luz Record aún sabiendo que la situación podría darse”.

Refirió que el pasado 15 de septiembre Lorenzo y Gerardo se presentan otra una banda en el Estado de México, la fecha fue pactada en un principio para La Original.

“En ningún momento hicieron alusión a la Banda, pero no lo hicieron porque ya no tienen el derecho para hacerlo, no queremos proceder en demanda, abogamos al buen critrerio de las personas, de José y de los vocalistas”.

Foto: EL DEBATE

Luego dará detalles

Dijo que fueron varios incumplimientos, pero no quiso dar más detalles hasta la ruda de prensa, para mostrar papeles de las fallas que se presentaron.

Sobre los rumores de frauda aclaró.

Para nada no existe, cerramos numeros claramente, hasta el día de hoy, no se nos debe, ni les debemos nada. No tenemos pleitos legal

Buenos deseos

Indicó que les desea lo mejor tanto a José Quiroz, como a las cantantes Gerardo y a Lorenzo, a quienes les agradece el trabajo que se hizo en equipo por varios años.

“Nada tiene que ver conque hayamos terminado la relación de trabajo, hicieron muchas cosas buenas, las cosas se terminaron, les deseamos lo mejor, a Luz Record, a José, los vocalistas, son excelentes artistas”.