Laura León defiende con uñas y dientes el reguetón

La Tesorito dijo que desea grabar sus éxitos musicales, como Suavecito teniendo como fondo musical el ritmo del momento, el reguetón.

"A mí me fascinan esos ritmos, me encantan, claro que sí me gusta perrear, de vez en cuando, ¿por qué no?", expresó la rubia.



"El ritmo es precioso, igual que la tambora o el mariachi", agregó.

Como cantante, indicó, le gusta ofrecer a su público cualquier género.

"Pero éste, el reguetón, es el que le gusta a la juventud y a mí también me gusta".

Una publicación compartida por Laura Leon (@lauraleontv) el Jul 7, 2017 at 4:14 PDT

Laura, quien dijo la están llamando para una próxima telenovela, aseguró que su idea es revestir sus éxitos en la cumbia para darles otro sabor, así como también realizar un "featuring" con algún reguetonero.



Vamos a ver con quién colaboramos.

Una publicación compartida por Laura Leon (@lauraleontv) el Jul 26, 2017 at 3:36 PDT

La actriz y cantante quien es abuelita, mencionó que uno de los idiomas en los que quiere que grabe sus hits es en árabe.



Contrario a los famosos que no les gusta el reguetón y le tiran, la actriz indicó que esta música se debe respetar y más aún cuando ofrece diversión al público.

Una publicación compartida por Laura Leon (@lauraleontv) el Feb 18, 2018 at 6:39 PST

"Claro, no están matando a nadie, ni le están haciendo daño a nadie. No hay como disfrutar de la música que te gusta, de la ropa que te gusta, del peinado que te gusta, de lo que tú sientas que te queda bien, ¿por que no?".