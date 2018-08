Ellos serán los coaches de La Voz... México

La Voz... México regresa con Maluma, Carlos Rivera, Anitta y Natalia Jiménez, ellos serán los encargados en esta ocasión de seleccionar a las mejores voces del País y así encontrar al único ganador.

Para la edición de este 2018, La Voz... México se estrenará el domingo 14 de octubre por Las Estrellas, el reality tendrá algunos cambios.

La conducción estará a cargo de Lele Pons, una celebridad de internet con la que la televisora apuesta llamar la atención de las nuevas generaciones.

En la etapa de audiciones los jueces buscarán convencer al participante de unirse a su grupo, pero en esta ocasión entre ellos podrán bloquear esa posibilidad, esto gracias a que en la silla de cada coach tendrán tres nuevos botones que impedirán que sus compañeros puedan reclamar esa voz.

"Este reality es una gran oportunidad para todos nosotros, nos hace competir de una forma positiva. Para mí es una gran responsabilidad porque de alguna u otra forma encaminamos las carreras musicales de muchos jóvenes que dejan en nuestras manos sus sueños", afirmó Maluma ayer en conferencia de prensa en las instalaciones de Televisa.

Rivera, por su parte, aseguró que será un coach comprensivo y a la vez exigente.

"Estar de este lado me hace tener más empatía de compartir experiencias con los participantes, los entiendo, porque yo estuve en su lugar en algún momento. Pero habrá cosas que yo no aceptaré y no permitiré las excusas, porque sé cómo es estar en una competencia", advirtió el ex académico.

Con información de Reforma.