ladytacos llega a "Hoy" y mira lo que provoca

México. #Laditacos llega como invitada al programa de televisión "Hoy", y les hace compañía a Andrea Legarreta, el vidente Jorge Flores y Angélica Vale, quienes se encuentran desayunando en la mesa.

#Laditacos entra al estudio con todo y su bicicleta, y menciona que lleva tacos de canasta de chicharrón prensado, papa y chorizo, "para que vayan agarrando confianza", señala en tono de broma.

# ladytacos comenta que vive en Coyoacán , y le va muy bien en su venta de tacos.

"Me llamo Yael, pero ahora soy #ladytacos", responde a Angélica Vale cuando le pregunta su nombre.

Vale, quien es protagonista de "Y mañana será un día...mejor", telenovela que inicia este lunes 16 de abril por Las Estrellas, se niega a comer tacos con cebolla, porque en sus próximas escenas a grabar besará al galán de su telenovela, sin embargo no puede contener la tentación y accede a probarlos.

#ladytacos se hizo muy popular en redes sociales porque denunció que fue victima de discriminación por parte de policías capitalinos cuando intentó ingresar a la Feria Internacional del Libro (FIL) del Zócalo.

En sus redes sociales publicó un video donde se aprecia cómo una uniformada le quita su canasta y además la llama “señor”, a lo que la oaxaqueña exigió respeto.

Los uniformados le quitaron la canasta vacía cuando la oaxaqueña intentaba entrar a la FIL del Zócalo como público

“No soy señor, ¿no me estás viendo? Es una falta de respeto a mi persona como ciudadano. Que te quede claro que esta vestimenta es de mujer y no soy señor. Me estás ofendiendo”, gritó indignada en su momento.