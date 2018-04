Video: Bebeshita llama inmaduro y hasta "feo" a Lapizito

Luego de una relación de meses Lapizito y la Bebeshita se la han llevado atacándose en redes sociales luego de que terminaran por supuestas infidelidades por parte del hermano de Gomita.



Ahora la misma flechada habló en una transmisión acerca de la relación que tuvo con el payasito de la televisión tachándolo de inmaduro y hasta poco atractivo.

"O sea, en donde cabe en la cabeza que yo voy andar enserio con un niño de 18 años okey lo conocí se me hizo chistosito, divertido, pero neta neta no me voy a clavar con un niño así o sea quien sale con bebés termina mojada", dijo Daniela en un en vivo.



La joven resaltó que Lapizito es una persona muy trabajadora y dedicada a su trabajo, pero en cuestión de relaciones no es nada bueno, pues aseguró que se la pasaba besando a sus ex novias o con otras chicas cosa que fastidio a Daniela.



"Como creen que voy a tomar a un niño así, enserio no bebés, no obviamente lo conocí y dije 'pues haber no voy a pasarla bien' se me hizo lindo, pero ya que lo conocí, sí es un niño super inmaduro no sabe lo que quiere, anda aquí besándose con la amiga, con la ex novia, hueva aparte de que no es muy guapo", dijo la participante.

Incluso Daniela mencionó que ella quiere en su vida a un hombre que la invite a salir y tome iniciativa propia, manifestando que la dejen de cuestionar acerca de la relación que tuvo con el comediante.

Cabe mencionar que en el pasado Bebeshita fue atacada en redes sociales por Gomita quien dijo que la enamorada solamente quería llamar la atención.