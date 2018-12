El cantante del regional mexicano Larry Hernández explota en contra de sus haters, y lanza contra ellos palabras altisonantes. De esa manera desahoga su enojo ante quienes critican su forma de vivir.

Parece que la paciencia de Larry Hernández llegó al límite, respecto a las críticas que constantemente lanzan contra él los famosos haters en redes sociales.

Según reporte en distintos portales de noticias, al cantante le causa enfado que constantemente critiquen su estilo de vida y que hasta le llamen "presumido" por mostrar en su reality show los lujos y las comodidades que disfruta en su vida cotidiana.

Y son sus seguidores en redes los que hacen comentarios como los siguientes:

Esa es la verdad, a quien no le guste que no siga la página. No por gente criticona y chismosa cambia la gente”; “Larry, tranquilo, tú no hagas caso a la gente negativa”; “no hagas corajes, tienes una linda familia”; “eso es todo, no dejes que nadie te pisotee”; “no hagas coraje, ignora a esa gente envidiosa”.