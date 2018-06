Ex integrante de La Academia estuvo a punto de morir

A sus 42 años Rodrigo Nájera ha estado al borde de la muerte no una ni dos, sino en cuatro ocasiones.

Le han tocado vivir experiencias terribles que ni él mismo sabe cómo salió de ellas, pero lejos de tirarse al piso por las tormentas que ha enfrentado, el cantante las ha tomado como experiencias para salir adelante.

Luego de haber sido golpeado y amenazado por los guaruras de una funcionaria pública de Ciudad Victoria, donde es originario, el participante de la tercera generación de La Academia se inspiró para escribir el tema "La Vida es una Fiesta".



Y es que Rodrigo no quiere ser una víctima, su lucha es salir adelante, ser feliz con lo que tiene y por estar vivo.

Bajo esa premisa, el cantautor de 42 años también planea la realización de un libro, al que también titulará "La Vida es una Fiesta" y donde abordará los momentos más difíciles que ha atravesado.

"Voy a contar con lujo de detalle mis vivencias", prometió Rodrigo, "sobre todo las malas experiencias en donde he estado a punto de la morir... que han sido muchas, como cuatro".

"Desde accidentes en moto, de carro, persecuciones con balaceras en Tamaulipas en la que te quieren robar el carro y me estampé a 160 kilómetros por hora".

De todo lo malo que ha pasado, Rodrigo quiere sacar algo bueno y por ello ya comenzó a escribir sus memorias.

Por lo pronto ya le bajó, dijo, tres rayitas a su gusto por pasear en moto y ya no le pisa tan fuerte al acelerador.

Sabe que quizás mucha gente se va a preguntar quién es él para escribir un libro.

"Pero les digo que soy un cantante y compositor que ha pasado por cosas difíciles, de inseguridad, me han querido matar, me corretearon, me amenazaron, el año pasado me golpearon los guaruras de una funcionaria de Ciudad Victoria porque ella pensó que la estaba grabando cuando en realidad yo estaba haciendo una transmisión en vivo.