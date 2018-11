Laura Bozzo furiosa con novio de Juan Gabriel así lo calla

Laura Bozzo nuevamente se encuentra en el ojo del huracán y es que decidió pelear con quien fuera el novio de Juan Gabriel, Jas Devael y es que este último ventiló la razón por la que el 'Divo de Juárez' le dejó de hablar a la famosa conductora.

Resulta que el cantante dijo que la peruana no lo quiso presentar en su programa de televisión cuando estaba al aire, por lo que al recibir un no por respuesta JuanGa, dejó de hablarle por lo que Bozzo le contestó al artista.

"Patético me da realmente nauseas repulsión lo que está diciendo es mentira y sinceramente si yo no invite a Jas a mi programa fue porque a mi no me gusta él como cantante y yo no tengo porque invitar a nadie y menos Juan Gabriel se va a molestar conmigo o Alberto su nombre por algo así...", dijo Bozzo.

Incluso Bozzo dejó entrever que las intenciones de Devael con Juanga no eran de todo buenas suponiendo que solo se acercó al 'Divo de Juárez' por interés y no por amor.

"Por favor lo que se ve no se pregunta yo sé muy bien por que estuviste tú con él pero te digo respeta su memoria que realmente si lo amaste uno debe respetar ahí es donde uno se da cuenta de quien te amo y quien te usó", expresó para las cámaras de Hoy.