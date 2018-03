Este será el nuevo programa con el que Laura Bozzo regresa a Tv

Laura Bozzo es una de las presentadoras de televisión más conocidas en México tras el éxito de su programa "Laura", transmitido por Televisa, y el cual salió del aire hace unos años la peruana prepara nuevamente su regreso a la pantalla chica.



Gucci lo mejor del mundo ♥️los amo Una publicación compartida por Laura Bozzo (@laurabozzo_of) el Feb 17, 2018 at 7:08 PST

La polémica conductora dio a conocer ante las cámaras de Hoy como será el nuevo formato ya que fue captada grabando el piloto.



"Esto que ustedes van a ver es total y completamente renovado no tiene nada que ver con el programa de "Laura", es un programa totalmente diferente la esencia de ayudar a la gente es la misma, la esencia de cambiarle la vida a la gente es la misma, pero en la calle, es la acción", dijo Bozzo.

Además, mencionó que las críticas por parte de los haters la tienen sin cuidado expresando que quiere ser reconocida por sus obras de caridad.

"Yo sé que me critican me ven, dicen cosas, pero yo sé que a mí lo único que me importa, lo único que me interesan son mis obras y yo digo el día que yo me muera por mis obras me van a conocer mis cambios a la gente la ayuda que yo he dado(...)", expresó la peruana.

Con información Hoy