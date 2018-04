Laura G por está razón no aceptó trabajar en Ventaneando

Hace unas semanas se dio a conocer que la nueva conductora del programa Ventaneando, sería Laura G, quien actualmente es presentadora en Club de Eva.



Pero ahora una revista de espectáculos reveló que la misma famosa se puso en un plan pesado, poniendo sus propias condiciones si entraba al vespertino, aunque al final terminó rechazando a propuesta.

Y es que Laura dijo que fue en Ventaneando donde la destrozaron por lo que declinó la oferta de trabajo por parte de Pati Chapoy.



Cabe mencionar que mucho se había dicho sobre quién sería el remplazo de Atala Sarmiento, pues también se hablaba de Flor Rubio quien dijo que solo se tratativa de un rumor.



"Yo no he buscado a Pati Chapoy, ni Paty Chapoy me ha buscado a mí, gente de mi oficina la llamó para solicitarle una entrevista cuando fue el asunto de Atala Sarmiento. tal vez de ahí pudo haber salido, Pati en ese momento me pidió que no hiciéramos la entrevista porque todo se estaba resolviendo (...)" dijo Flor.

Al final de tantas suposiciones Mónica Castañeda fue la que entró en lugar de Atala, con quien hace muy buen equipo con los conductores ya existentes.

Con información Tiempo