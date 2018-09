"Sabadazo" podría regresar a la tv y esto les dice Laura G

Hace unos años Laura G, fue parte de las filas de Televisa, donde participó en varios proyectos, el más destacado fue como conductora en el programa Sabadazo, a lado de Cecilia Galeano, Omar Chaparro y Aracely Ordaz 'Gomita'.

Aunque después decidió salir de dicha empresa y buscó trabajo en Tv Azteca, donde fue bien recibida dándole oportunidad en el 'Club de Eva' y Todo un show', pero al parecer San Ángel la quiere de nuevo en sus filas para el supuesto regreso de Sabadazo, concluido en 2016 y esto fue lo que ella respondió.

"Hay muchos rumores sobre que 'Sabadazo' regresará, yo no regresaré. Estoy muy contenta de estar en 'Todo un show', estoy muy contenta de estar en Azteca, l verdad me tratan muy bien y me entienden, que eso me gusta mucho; entienden esta etapa que estoy viviendo, creo que es maravilloso, es decir, estoy trabajando, llegó a las 10 de mañana y a las dos o dos y media fuera me puedo dedicar a mi hija y yo creo que ahí si no tiene precio porque no me quiero perder ninguna etapa con ella", dijo la conductora.