Laura León 'La Tesorito' de luto, falleció su pareja sentimental

Laura León, hizo una fuerte confesión para el programa de espectáculos Sale el Sol, pues reveló que hace un año, perdió al amor de su vida víctima de un infarto.

De acuerdo con la misma 'Tesorito', el hombre que la hizo muy feliz era de nacionalidad peruana asegurando que no lo ha podido superar por lo que no quiere saber nada del amor por un tiempo.

No tengo ojos para nadie, no quiero volver ni me nace tampoco todavía, ese amor esta alimentado adentro todavía tesoritos me hizo tan feliz, todavía no se me pasa, dijo León,.