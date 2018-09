Preparan serie de Laura León, "La Tesorito"

Laura León, "La Tesorito", tiene mucho que contar sobre su vida privada en el terreno profesional y personal, y lo hará para la serie que prepara Netflix sobre ella.

Laura León estuvo como invitada en el programa de espectáculos "Intrusos", conducido por Pepillo Origel y Martha Figueroa, entre otros, y habló también sobre sus romances y familia.

En distintos portales de noticias se informa que Laura León no tendrá recato para hablar de cosas que antes no ha dado a conocer, y formarán parte de la trama de su bioserie.

León confesó que a lo largo de sus 40 años de carrera ha hecho muchas telenovelas y se río de sí misma al verse en imágenes antiguas, y comentó: "mira en lo que me he transformado"; y ante la risa cómplice de Juan José Origel agregó: "me ha costado una fortuna, pero lo logré".

Para mi serie voy a contar todo, y a mis reinas adoradas le pediré que cuiden su 'tesoro' porque vale una fortuna."

Laura León, protagonista de telenovelas como "Dos mujeres, un camino" , relató que nunca tuvo parejas que se dedicaran a la actuación, porque "nunca se dio."

Laura se dijo agradecida con la vida por su carrera y añadió que se siente feliz porque tiene seis nietos, quienes son su ilusión de vivir.

Cuando le preguntaron si tenía novio, contestó que no, y que estaba "toda entelarañada".

Rebeca Valderraín es el nombre real de Laura León, y es originaria de Comalcalco, Tabasco; según información en su biografía, nace un 24 de noviembre de 1952.

Se dio a conocer como cantante en la década de los años 80.

La mayor parte de su música es de estilo son cubano, (Cumbia del sureste); entre sus canciones más conocidas están varias composiciones nacionales y otras extranjeras de ritmos como el merengue, cumbia, y Regaetton cubano como "Yo no soy abusadora", "Fiesta, fiesta", "El amarre", "La pregonera" y "Marinero".