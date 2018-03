La tormentosa relación de Laura Pausini con su primer novio

La cantante Laura Pausini recordó uno de los episodios más amargos de su vida, cuando su primer novio le ordenaba que tipo de ropa debía ponerse y ella aceptaba por miedo a perder su romance.



"Uno de mis novios, el primero importante que he tenido, siempre me decía que no estaba bien con faldas; entonces nunca me ponía faldas y cuando eres más pequeña haces todo lo que el otro quiere que hagas y no es justo. Es algo chistoso, yo en algunos aspectos soy muy fuerte y tengo carácter y mucho temperamento, pero en el tema del amor soy muy frágil, encontrar un cariño sentimental me ha costado tantos años y me he encontrado más tranquila aceptando mi cuerpo, mis defectos".



Además, reveló como se sintió después de terminar la toxica relación en la que se encontraba:

Cuando me encontré sola por primera vez a los 30 años, fue muy duro, porque pensaba no ser capaz de poder vivir sola conmigo, expresó la cantante.

Mi primera canción se llama la Soledad y tiene un por qué: yo temo a la soledad, aprender cómo ver el aspecto positivo de ella me ha tomado mucho tiempo, porque es difícil, y más si eres una persona que quiere ser como un cachorro, que alguien abrace y proteja", recalcó Pausini.

Ahora la interprete tiene una relación de 13 años con Paoio Carta quien asegura es su amor verdadero.

Con información Diario Basta