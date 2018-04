Laura Zapata y Cynthia Klitbo protagonizan fuerte pleito

Como si se tratara de una telenovela, dos de las villanas más emblemáticas de la televisión Cynthia Klitbo y Laura Zapata protagonizaron un fuerte pleito luego de que se filtraran un par de audios en los que la ojiverde despotricara en contra de la actriz Lilia Aragón.





Tras la publicación de los audios la hermana de Thalía decidió encarar a Klitbo quien acaba de ser asignada secretaria de Previsión Social de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), por lo que según Zapata la actriz acusada se comportó de una manera muy grosera.



"Pues se avecina una tormenta con este tipo de maltratos y con este tipo de prepotencias y con este tipo de conductas hacia una compañera y hacia una socia, que lo único que hice fue preguntarle si era cierto que ella iba hacer eso, entonces me vino me acusó y me señaló y me gritoneo y no me respondió ella es una trabajadora no es la dueña de la ANDA y nosotros con nuestro voto hicimos que llegara pero para servirnos no para agredirnos", dijo Zapata.



Luego de las acusaciones en su contra Cynthia le respondió a Zapata sin dar más detalles de la pelea:



II.- Y antes de que desvirtúen lo sucedido con la C. Klitbo y traten de hacer un chisme barato , les informó de la falta de respeto a mi persona por su parte. pic.twitter.com/LgFLrz3m63 — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) 9 de abril de 2018

"No puedo basar esta conferencia de prensa en dos personas que no están que no son parte del CEN y que nosotros tenemos trabajo por hacer entonces yo les agradezco sus preguntas, pero no va haber respuesta porque a mí lo que me importa es la Asociación Nacional de Actores, y no voy a seguir pleitos que yo no provoqué, ni me voy a dejar provocar", expresó la nueva secretaria de la ANDA.



Cynthia Klitbo asegura que fue Laura Zapata quien difundió polémicos audios, los detalles en #PájarosEnElAlambre pic.twitter.com/EZBnar2THJ — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) 9 de abril de 2018

Además, mencionó no volver hablar de Laura Zapata ya que prefiere ocuparse de su nuevo cargo que estar en chismes con la famosa actriz.

Con información Radioformula