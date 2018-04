Laura Zapata y la peor parte del infierno en su secuestro

México. Laura Zapata y su hermana Ernestino Sodi fueron privadas de su libertad en 2002, por un grupo de secuestradores.



Durante el programa "La Saga", conducido por Adela Micha, Laura Zapata reveló detalles sobre el infierno ocurrido en la época en que participada en la puesta en escena "La Casa de Bernarda Alba".

"Mi hermana estuvo 17 días más, pero afortunadamente pude rescatarla. Yo salí primero, pero no para agarrar a mis hijitos y salirme del país; salí a negociar la liberación de mi hermana", revela Laura Zapata, quien confiesa jamás podrá olvidar esos días tan horribles.

Laura señala que le tocó hacerla de víctima y negociadora, y no sabría responder qué es peor, si estar en cautiverio o negociar por la vida de alguien a quien se ama.

‘Yo estaba jurado, pero ahorita que ya no lo estoy me voy a emborrachar y le voy a volar la cabeza a tu hermana y tú vas a oír, porque tú no has conseguido mi dinero'", recordó Laura que eso le llegaron a decir.



La actriz aseguró que su hermana Ernestina, era el as bajo la manga de los secuestradores, pues ellos juraban que Talía pagaría por su rescate, por ser su hermana directa, a diferencia de Zapata, hija del primer matrimonio de su madre.



Ernestina Sodi, aún después del apoyo de su hermana Zapata por liberarla, hizo responsable a la actriz por su secuestro en su libro "Líbranos del Mal".





"Por mí no pagaron un centavo, ni Thalía ni nadie. El distanciamiento vino cuando yo pretendía hacer una obra de teatro y me lo prohibieron, Thalía no quería que nada se hiciera público", aseguró Zapata.

Laura Zapata recuerda esos días como los peores vividos en su existencia.