Lewis Saunderson y su video de más de un billón de visitas

Un video se ha vuelto viral al alcanzar más de un billón de vistas en plataformas de redes sociales de todo el mundo. Un hombre le envía un mensaje a su pequeño hijo, con lágrimas en los ojos aconseja al niño, se despide de él, pues donará su propio corazón para salvarle la vida, ya que el niño sufre de una enfermedad mortal.

El video, titulado “Father's Final Words to his Dying Son” ("Las últimas palabras del padre a su hijo moribundo"), publicado en 2016, es en realidad una adaptación de una escena de la película “John Q” y fue realizado por la compañía británica Take 2 The Screen, que realiza videos con contenido contundente y poderoso para su propio canal de Youtube.

Fue protagonizado por el actor británico Lewis Saunderson, quien en entrevista para Periódico EL DEBATE, explica cómo surge el monólogo:

“La razón para hacer el video fue para ayudar a mostrar mi talento, habilidades y capacidad como actor dramático que trabaja en la industria cinematográfica del Reino Unido. Como saben, la película se llama John Q y está protagonizada por uno de mis actores favoritos: Denzel Washington. Cambié el diálogo original un poco para que funcione con mi acento británico para ayudar con la autenticidad de la pieza. La opción de realizarlo directamente a la cámara fue ayudar a que todo el discurso sea más personal y ayudar a mostrar las emociones a través de mis ojos”, comentó Saunderson.

“La razón por la cual se volvió viral en todo el mundo es porque mucha gente creía que el video era real. Nunca comercialicé el video como si fuera real y siempre dejé muy claro desde el principio que era solo una pieza de actuación tomada de una película”, agregó.

Actualmente, Lewis Saunderson se encuentra interpretando un papel principal en la secuela de la película de terror “The Rizen 2”, en el Reino Unido.