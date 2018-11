Lidia Avila por fin rompe el silencio sobre supuesta infidelidad

Hace unas semanas la revista de espectáculos Tv Notas había dicho que la cantante Lidia Avila, integrante de OV7, cometió una infidelidad con su compañero de la gira 90's pop tour, Miguel Islas, de el grupo musical 'El Circulo'.

Ahora la cantante quien actualmente se encuentra casada con Isaac De Hita, con quien procreó dos hijos, rompió el silencio entorno al escándalo y esto fue lo que dijo para el programa Ventaneando:

"A los OV7 durante veinte años de carrera nos han golpeado de diferentes manera y nos reímos la verdad es que lo que a salido últimamente no nos causa más que risa y más viniendo del medio donde viene, nos han escrito mil veces mentiras no es la primera vez a Mariana al Chivo a Ari a la Guera a mi al negrito y a la mulata que no están aquí y bueno pues como OV7 que te digo estamos felices..." expresó Lidia.

Cabe mencionar que su colega Mariana Ochoa decidió finalizar su matrimonio con el padre de sus hijos Patricio de la Peña, por lo que ahora la cantante se encuentra trabajando en diferentes proyectos y en su canal de YouTube el cual es un éxito.

"Toda una dama Lidia, Federico solo hablo de ardor de verla feliz".

"Y si lo hiciera les vale muy su vida".

"Excelente!.... así es como una dama se sacude el polvo de sus zapatos!... sin esfuerzos y enfocada en lo que realmente importa".