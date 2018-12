Lista de nominados de los Globos de Oro 2019

Esta es la lista completa de las nominaciones anunciadas hoy para la 76 edición de los Globos de Oro en las categorías cinematográficas:

Las ganadoras del Globo de Oro 2018/AFP



Mejor película de drama:



"BlacKkKlansman".

"Black Panther".

"Bohemian Rhapsody".

"If Beale Street Could Talk".

"A Star Is Born".



Mejor película de comedia o drama:



"Crazy Rich Asians".

"The Favourite".

"Green Book".

"Mary Poppins Returns".

"Vice".



Mejor actriz de drama:



Glenn Close - "The Wife".

Lady Gaga - "A Star Is Born".

Nicole Kidman - "Destroyer".

Melissa McCarthy - "Can You Ever Forgive Me?".

Rosamund Pike - "A Private War".



Mejor actor de drama:



Bradley Cooper - "A Star Is Born".

Willem Dafoe - "At Eternity's Gate".

Lucas Hedges - "Boy Erased".

Rami Malek - "Bohemian Rhapsody".

John David Washington - "BlacKkKlansman".



Mejor actriz de comedia o musical:



Emily Blunt - "Mary Poppins Returns".

Olivia Colman -"The Favourite".

Elsie Fisher - "Eighth Grade".

Charlize Theron -"Tully".

Constance Wu - "Crazy Rich Asians".



Mejor actor de comedia o musical:



Christian Bale - "Vice".

Lin-Manuel Miranda - "Mary Poppins Returns".

Viggo Mortensen - "Green Book".

Robert Redford - "The Old Man and the Gun".

John C. Reilly - "Stan & Ollie".



Mejor actriz de reparto:



Amy Adams - "Vice".

Claire Foy - "First Man".

Regina King - "If Beale Street Could Talk".

Emma Stone - "The Favourite".

Rachel Weisz - "The Favourite".



Mejor actor de reparto:



Mahershala Ali - "Green Book".

Timothée Chalamet - "Beautiful Boy".

Adam Driver - "BlacKkKlansman".

Richard E. Grant - "Can You Ever Forgive Me?".

Sam Rockwell - "Vice".



Mejor director:



Bradley Cooper - "A Star Is Born".

Alfonso Cuarón - "Roma".

Peter Farrelly - "Green Book".

Spike Lee - "BlacKkKlansman".

Adam McKay - "Vice".



Mejor película de animación:



"Incredibles 2".

"Isle of Dogs".

"Mirai".

"Ralph Breaks the Internet".

"Spider-Man: Into the Spider-Verse".



Mejor banda sonora:



Marco Beltrami - "A Quiet Place".

Alexandre Desplat - "Isle of Dogs".

Ludwig Göransson - "Black Panther".

Justin Hurwitz - "First Man".

Marc Shaiman - "Mary Poppins Returns".



Mejor película extranjera:



"Capernaum" (Líbano).

"Girl" (Bélgica).

"Never Look Away" (Alemania).

"Roma" (México).

"Shoplifters" (Japón).



Mejor canción original:



"All the Stars" - "Black Panther".

"Revelation" - "Boy Erased".

"Girl in the Movies" - "Dumplin".

"Shallow" - "A Star Is Born".

"Requiem for a Private War" - "A Private War".



Mejor guion:



Alfonso Cuarón - "Roma".

Deborah Davis & Tony McNamara - "The Favourite".

Barry Jenkins - "If Beale Street Could Talk".

Adam McKay - "Vice".

Brian Hayes Currie, Peter Farrelly & Nick Vallelonga - "Green Book".